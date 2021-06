Kaum Corona-Infektionen : Kreis Steinburg hat niedrigsten Inzidenzwert im Land

Auch bundesweit ist der Kreis mit 2,3 in der Spitzengruppe der Städte und Kreise. Mehrere Ämter sind inzwischen ohne akute Infektionen. In Itzehoe ist die Zahl erstmals seit längerem einstellig.

Itzehoe | Ist der Kreis Steinburg bald frei von Corona? Noch ist es nicht so weit, aber die aktuellen Zahlen zur Infektionslage, die das Gesundheitsamt in Itzehoe am Dienstag, 8. Juni, zur Verfügung gestellt hat, lassen hoffen. Erneut ist die Zahl der akuten Infektionen im Kreisgebiet im Wochenvergleich deutlich gesunken. Aktuell gibt es nur noch 14 Betroffene,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.