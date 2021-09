Vor 99 Jahren gegründet : Itzehoer Konzertchor: Die großen Chor-Werke stehen im Mittelpunkt

Am 6. September 1922 fand die erste Probe des Itzehoer Konzertchors statt. Die Chor-Gemeinschaft ist bis heute lebendig – auch wenn Corona dies zuletzt schwierig machte. Der 100. Geburtstag soll ein Neustart werden.

Itzehoe | Heinrich Lauterbach hatte offenbar ein gutes Gespür für den Zeitgeist seiner Itzehoer Mitbürger: Am 1. September 1922 startete der Musiklehrer der Kaiser-Karl-Schule (KKS) einen kleinen Aufruf in den Itzehoer Nachrichten. Schon knapp eine Woche später, am 6. September, waren etwa 45 Sänger bei der ersten Probe und der Itzehoer Konzertchor damit gegrün...

