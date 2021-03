Polizeieinsatz : 19-jähriger Glückstädter randaliert in Nord

Der Mann gefährdete auch sich selbst.

von Jürgen Kewitz

25. März 2021, 17:00 Uhr

Glückstadt | Zur Vermeidung weiterer Straftaten hat die Polizei Mittwochnachmittag (24. März) einen 19 Jahre alten Glückstädter dem Itzehoer Polizeigewahrsam zugeführt. Wie die Beamten mitteilen, hatten sich Verkehrsteilnehmer kurz vor 15 Uhr an die Polizei gewandt, weil in der Jahnstraße in Nähe des Leuchtturmes eine randalierende männliche Person beinahe einen Verkehrsunfall verursacht haben sollte. Die Präsenzstreife traf kurz darauf auf den Betrunkenen, der nicht nur auf die Fahrbahn gefallen, sondern auch noch eine Bierflasche zerschlagen hatte.