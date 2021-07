Großbaustelle in Itzehoe : Adler-Kreisel wird pünktlich Ende Juli fertig

Nur das Wetter muss noch mitspielen, dann wird die Großbaustelle in der Lindenstraße planmäßig beendet.

Itzehoe | Es riecht nach Teer – würde der Laie sagen. Bei den Profis klingt es so: Die Asphalttragschicht ist eingebaut, jetzt ist die Binderschicht an der Reihe, in der kommenden Woche zum Abschluss die Gussasphaltschicht. „Wir sind im Plan“, sagt Ulrike Wallutt von der Tiefbauabteilung der Stadt. Und das freut alle Autofahrer: Der Adler-Kreisel wird Ende Juli...

