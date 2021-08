Viel los in Kirchenstraße : Abendmarkt in Itzehoe lockt trotz Regenschauern

Das Wetter war nicht optimal, aber der Stimmung auf der Veranstaltung in der Innenstadt tat das keinen Abbruch.

Itzehoe | Regenschauer, Gewitterwarnung in der App – keine guten Voraussetzungen für eine Veranstaltung unter freiem Himmel. Aber der zweite Abendmarkt in der Kirchenstraße war trotzdem noch gut besucht, die Teilnehmer hatten durchweg gute Laune. Diesmal bildeten sich am Eingang nur kurze Schlangen, weil sich die Besucher registrieren mussten. Rauchzeichen a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.