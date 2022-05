Demokratiewerkstatt : Kommunalpolitik in Steinburg: Damit auch Frauen mitmachen können

Über das „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik“ ist am 25. Juni eine Veranstaltung im Kreishaus geplant. Dort geht es darum, wie Kommunalpolitik für Frauen attraktiver gemacht werden kann.

Itzehoe | „Lange Sitzungen am Abend, viel Vorbereitungszeit und historisch gewachsene Strukturen machen es schwer, sich politisch zu engagieren.“ Diese vor allem für Frauen nicht optimalen Rahmenbedingungen in der Kommunalpolitik möchte Steinburgs Gleichstellungsbeauftragte Natalie Nobitz verbessern. Und zwar über das „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Po...

