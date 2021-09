„Deep on Airport“ : Hohenlockstedt: Tuning-Treffen am Hungrigen Wolf ohne Publikum

Teilnehmer aus ganz Deutschland präsentierten ihre aufgemotzten Autos beim Tuning-Treffen „Deep on Airport“ auf dem Gelände der „Fahrwelt Hungriger Wolf“.

Hohenlockstedt | Um am Tuning-Treffen „Deep on Airport“ im Gewerbe- und Freizeitpark Hungriger Wolf teilzunehmen, traf sich eine 35-köpfige Gruppe aus dem ganzen Norden zuvor in Kaaks zum Autowaschen. Eine Stunde lang wurden 25 aufgemotzte Fahrzeuge der Baujahre 1989 bis 2019 einer gründlichen Reinigung samt Politur unterzogen. „Aber nur in Handwäsche“, wie Sprecher T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.