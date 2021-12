Jahreswechsel 2021/2022 : Das sind die sechs Top-Tipps gegen Langeweile an Silvester

Corona-bedingt kann auch der Wechsel in das Jahr 2022 nicht wie gewohnt stattfinden. Daher gibt Ihnen shz.de sechs Tipps für Drinnen und Draußen, wie Sie das alte Jahr verabschieden können.

Itzehoe | Zum zweiten Mal in Serie findet die Silvesterparty Corona-bedingt unter besonderen Umständen und Einschränkungen statt. Doch auch trotz Kontaktbeschränkungen und Co. soll der Jahreswechsel keinesfalls langweilig werden. shz.de hat für sechs ultimative Tipps, wie die Silvester-Party dennoch zu einem Hit wird. Kneipentour – in der eigenen Wohnung ...

