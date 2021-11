Konzert in Glückstadt : Das erwartet die Zuschauer beim Konzert des Musikers Justus Frantz

Am 4. Dezember kommt der 77-Jährige in die Stadtkirche. Nur, wer geimpft oder genesen ist, erhält Zutritt zum Konzert.

Glückstadt | Auf Einladung des Fördervereins Musik in der Stadtkirche zu Glückstadt wird Justus Frantz am 4. Dezember, (ab 18.30 Uhr) ein „Weihnachtskonzert“ in der Stadtkirche geben. Unter dem Motto „Best of …“ werden Werke von Mozart, Beethoven und Chopin gespielt. Erfolgreicher Pianist Jürgen Böttcher vom Förderverein freut sich, dass es das Event stattfi...

