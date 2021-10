Einstimmiger Beschluss : Das alte Klärwerk in Schenefeld wird abgerissen

Seit 2007 gibt es in der Gemeinde eine neue Kläranlage. Vom Abriss verschont bleiben das alte Pumpenhaus und eine Lagerhalle.

Schenefeld | Einstimmig beschlossen wurde auf der Gemeindevertretersitzung in Schenefeld der Abriss des alten Klärwerks, das mit einer zentralen, vollbiologischen Anlage einst einen wichtigen Beitrag zur Reinhaltung der Gewässer leistete. Ersetzt wird dieses bereits seit 2007 durch den in unmittelbarer Nähe an der Schäferkoppel errichteten Neubau, dessen Anlage ei...

