Große Pläne trotz Corona : Theater Lichtermeer zeigt im September drei Musicals auf Itzehoer Malzmüllerwiesen

Ein Ticket, eine Sitzbank – mit diesem Konzept für die Open-Air-Veranstaltungen tourt das Theater durch 13 Städte.

Itzehoe | Mehr als 200 Veranstaltungen pro Jahr in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg – normalerweise. In den vergangenen zwölf Monaten waren es zwei Vorstellungen in Dresden, sagt André Hajda vom Theater Lichtermeer. Auf Corona reagiert das Itzehoer Unternehmen mit einem neuen Konzept: Eine Tour mit Open-Air-Musicals für Kinder und Erwachsene f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.