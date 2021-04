Kultur und Corona : Theater Itzehoe scheitert mit alternativem Modellprojekt

Die Vorgaben des Landes sind in der Praxis nicht umsetzbar – doch die Ideen aus Itzehoe fanden in Kiel kein Gehör.

Itzehoe | Es soll die erste Veranstaltung sein, die wieder im Theater Itzehoe stattfindet: „The Cast – Die Rockstars der Oper“ am 24. April. Ob das klappt, steht in den Sternen. Klar ist, dass das Theater nicht als kulturelles Modellprojekt öffnen kann. Die Bewerbung wurde vom Land abgelehnt. Viel Kopfschütteln „Wir wollen ja an den Start“, sagt Direktori...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.