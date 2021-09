Kostenlose Sammlung : Hier hält das Schadstoffmobil des Kreises Steinburg

Bei der Sammlung können giftige und umweltgefährdende Abfälle aus Haushalten kostenlos abgegeben werden.

Itzehoe | Auch in diesem Herbst bietet der Kreis Steinburg wieder eine Sammelaktion für Schadstoffe aus privaten Haushalten an. Bis zum 27. Oktober macht das Schadstoffmobil an 20 verschiedenen Plätzen im Kreisgebiet Station. Giftige und umweltgefährdende Abfälle aus Haushalten Bei der Sammlung können giftige und umweltgefährdende Abfälle aus Haushalten, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.