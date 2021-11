Urteil am Landgericht Itzehoe : Aischa aus Beidenfleth muss Geldstrafe zahlen – oder 93 Tage Haft

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung – Christiane H. hatte 2017 in Beidenfleth mit einer Schreckschusspistole auf Polizisten gezielt. Dafür verurteilte das Landgerichts sie zu einer Geldstrafe.

Itzehoe/Beidenfleth | Sie bedrohte 2017 in Beidenfleth Polizisten mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole. Sie schickte wirre Schreiben an den Bürgermeister von Beidenfleth, einen Amtsleiter, an die Stadt Rendsburg und an die Vermieterin, in denen sie mit der Terrororganisation IS drohte. Weiterlesen: „Im Namen des IS“ – Vermeintliche Terroristin bedro...

