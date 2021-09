Klinikum Itzehoe : Anke Hallbauer lädt zu den Steinburger Palliativtagen ein

Für Patienten und Angehörige sowie für Fachbesucher werden in der Akademie am Klinikum verschiedene Vorträge angeboten.

Itzehoe | Am Klinikum Itzehoe finden in diesem Jahr wieder die Steinburger Palliativtage statt – zum mittlerweile dritten Mal. Am Montag, 20. September, richtet sich das Programm an Patienten und Angehörige, am Mittwoch, 22. September, stehen Fachbesucher im Mittelpunkt. Zusammenarbeit in der Stadt Ziel der Veranstaltungen ist, den Betroffenen etwas Orien...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.