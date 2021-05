Gesundheitsamt Itzehoe : Weiterer Corona-Toter im Kreis Steinburg

Die Infektionszahlen im Kreis gehen deutlich runter. Mit einer Inzidenz von 10.7 liegt der Kreis Steinburg an vierter Stelle im Land.

Itzehoe | Der Inzidenzwert im Kreis Steinburg ist weiter im Sinkflug: Am Monatg (31. Mai) gibt das Robert-Koch-Institut einen Wert von 10,7 für den Kreis an. Sonnabend lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 14,5. Wie das Gesundheitsamt in Itzehoe gestern mitteilte, habe es gegenüber dem Sonntag keine neuen Infektionen gegeben. 24 Personen gelten seit Sonntag als...

