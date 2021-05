Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet wieder leicht steigende Corona-Zahlen

Die Zahl aller bestätigten Infektionen steigt am Mittwoch auf 2201. Der Inzidenzwert liegt nun wieder bei 60,3.

Itzehoe | Das Gesundheitsamt in Itzehoe meldet am Mittwoch (5. Mai) mit 15 Corona-Neuinfektionen gegenüber dem Vortag wieder mehr Coronafälle als in den vergangenen Tagen. Damit steigt auch der Inzidenzwert wieder leicht auf 60,3 an. Am Dienstag hatte er laut der Kieler Landesregierung bei 59,5 gelegen. Weiterlesen: Corona-Lage im Kreis Steinburg entspan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.