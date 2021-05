Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet elf neue Corona-Infektionen

Es handelt sich um Einzelfälle, heißt es von der Behörde. Derzeit sind 70 Personen im Kreisgebiet akut infiziert.

Itzehoe | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Freitag (21. Mai) wieder etwas stärker gestiegen als in den vergangenen Tagen. Das Gesundheitsamt in Itzehoe meldet elf neue Infektionen gegenüber Donnerstag. Weiterlesen: Schulen und Einzelhandel: Weitere Lockerungen im Kreis Steinburg „Bei den neuen Fällen handelt es sich um Einzelfälle, die sich im pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.