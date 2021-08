Gesundheitsamt Itzehoe : 16 neue Corona-Fälle im Kreis Steinburg

Von Entwarnung kann keine Rede sein: Die Zahlen gehen – wenn auch moderat – wieder nach oben.

Itzehoe | Die Zahlen steigen wieder unaufhörlich: Am Freitag waren es noch 2497 bestätigte Covid-19-Fälle, am Sonntag meldet das Kreisgesundheitsamt in Itzehoe einen Anstieg auf 2513. Aktuell sind wieder 81 Personen positiv getestet, ein Plus von 16 gegenüber den Zahlen vom Freitag. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz klettert der Kreis Steinburg damit auf einen Wert ...

