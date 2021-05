65. Geburtstag : Das Freibad in Lägerdorf öffnet am 30. Mai seine Pforten

Die Verantwortlichen freuen sich, dass die Pandemie-Situation sich in die richtige Richtung bewegt. Dieses Jahr beginnt zudem eine besondere Saison, denn das Bad feiert seinen 65. Geburtstag.

Lägerdorf | Pünktlich zum Saisonstart des Lägerdorfer Freibades entwickelt sich die Pandemie in die richtige Richtung. „Daher hoffen wir auf eine erfolgreiche Saison, die am Sonntag, 30. Mai um 10 Uhr beginnt“, sagt Peter Böge, Vorsitzender des Freibad-Fördervereins Lägerdorf (FFL). Siegerin von damals nimmt wieder an Wettkampf teil In diesem Jahr, so sagt ...

