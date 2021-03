Corona-Tests in Itzehoe : Testzentrum im Café Schwarz gut angenommen – Kapazitäten werden ausgeweitet

Mehr als 120 Menschen kamen zum Auftakt in Itzehoe. Ab Dienstag werden auch in Krempe Corona-Tests angeboten.

Itzehoe/Krempe | So einen Ansturm hatten die Apotheker nicht unbedingt erwartet: Schon zum Start am Mittwoch kamen rund 120 Personen in das provisorische Testzentrum im Café Schwarz in Itzehoe. Und gleich am ersten Tag wurde dabei eine verdeckte Corona-Infektion entdeckt. „Die Person hatte keine Symptome, fühlte sich gut“, sagt Apotheker Sebastian Jahn von der Viktori...

