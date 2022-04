Kreis Steinburg : Natalie Nobitz startet Bundesprogramm Frauen in die Politik

Bis zur Kommunalwahl des kommenden Jahres sind verschiedene Workshops, Aktionen und Mentoring-Programme geplant. Hier können sich auch interessierte Frauen schon anmelden.

Itzehoe | Über 50 Prozent der Deutschen sind Frauen. Doch in der Politik sind sie immer noch deutlich unterrepräsentiert. Auch im Kreis Steinburg. Mit dem „Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik“ soll jetzt versucht werden, den weiblichen Anteil in den Kommunalparlamenten zu erhöhen. Der Kreis Steinburg gehört zu den insgesamt 20 Regionen, die bundeswe...

