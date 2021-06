Schule in der Coronakrise : Darum wiederholt Merlin Buhse freiwillig das Schuljahr in Itzehoe

Die Schulen in Itzehoe versuchen den versäumten Stoff nachzuholen, trotzdem wiederholen mehr Schüler als sonst – freiwillig und mit guten Noten. Merlin Buhse von der AVS erzählt, was ihn dazu bewogen hat.

Itzehoe | In Mathe wird Merlin Buhse im Zeugnis dieses Jahr eine Eins bekommen. In fast allen anderen Fächern steht der 15-Jährige aus Kellinghusen auf 2. Trotzdem will er die neunte Klasse an der Auguste-Viktoria-Schule in Itzehoe wiederholen. Freiwillig. Lücke ohne Druck schließen Früher blieb man wegen schlechter Leistungen sitzen. Eine Ehrenrunde zu d...

