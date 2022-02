Pappsalon und Juwelier Fischer : Wie diese Itzehoer Geschäfte Instagram für sich nutzen

Die Itzehoer Geschäfte Pappsalon und Juwelier Fischer haben schon lange vor Corona Instagram für sich entdeckt. Wie lohnenswert und aufwendig ist ein Account? Wir haben nachgefragt.

Itzehoe | Zehn Bestellungen Kerzenhalter hintereinander – ein klares Zeichen: Da war ein Influencer am Werk und hat das Produkt vom Pappsalon in Itzehoe auf Instagram verlinkt. „Manchmal bekommen wir nicht mit, dass wir verlinkt werden, aber wenn plötzlich alle dasselbe Notizbuch kaufen, ist die Sache klar“, sagt Cathrin Tach, eine der beiden Inhaberinnen. In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.