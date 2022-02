Stürme und Sturmfluten : Deshalb verwandelt sich dieses Feld in Hohenfelde bei Starkregen in ein kleines Meer

Harald Wendtland vom Sielverband Rhingebiet erklärt, warum jenes Feld bei den extremen Wassermassen der vergangenen Tage so wichtig ist.

Hohenfelde/Sommerland/Horst | Der Februar war eh schon nass, und dann kamen auch noch mehrere Sturmtiefs und Sturmfluten und damit extrem starke Regenfälle: In vielen Teilen des Kreises Steinburg ist noch immer Land unter angesagt, vor allem in Kellinghusen, wo ganze Straßenzüge überflutet wurden. Viele Keller von Steinburgern sind vollgelaufen, und Felder verwandeln sich in Seenl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.