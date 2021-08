Hundeattacke in Wewelsfleth : Ridgeback-Mix beißt Dackel „Sprotte“ tot

Die beiden Tiere hatten miteinander gekämpft. Versuche, die Hunde zu trennen, waren vergeblich. Auch das Herrchen wurde verletzt. Das Ordnungsamt hat prompt reagiert.

Wewelsfleth | Der Fall ist schrecklich – und er sorgt für viel Gesprächsstoff in Wewelsfleth. Viele Gerüchte machen die Runde. Bürger sind besorgt. Was war passiert? Bei der Auseinandersetzung zweier Hunde am Hafen ist am Dienstag (24. August) eine elf Monate alte Dackelhündin zu Tode gekommen. „Sprottes“ Herrchen wollte Hunde trennen – vergeblich Ein großer ...

