Kreis Steinburg : Dachstuhlbrand in Beidenfleth: Feuerwehr mit 40 Kräften im Einsatz

Ein Strohlager gerät in Brand. Die Feuerwehr kann verhindern, dass sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausbreitet.

Beidenfleth | Am Montagabend ist es in in Beidenflet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.