DLRG in Glückstadt : Round Tabler spenden drei Rettungspuppen

Die DLRG wird mit 1300 Euro vom Service-Club unterstützt.

Glückstadt | Die Rettungssportgruppe der DLRG Ortsgruppe Glückstadt hat seit eineinhalb Jahren endlich wieder an einem Wettkampf teilgenommen – in Fockbek. Bei den Disziplinen geht es um Rettungsschwimmen auf Zeit und um die Bewältigung von Hindernissen. Die Jugendgruppe in Glückstadt ist in diesem Jahr auf 20 Mitglieder im Alter von acht bis 17 Jahren angewachsen...

