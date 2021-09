Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet weiter sinkende Zahl der Corona-Fälle

Die Zahl der akuten Corona-Infektionen im Kreis Steinburg ist auf 33 gesunken. Am stärksten betroffen ist derzeit die Kreisstadt, in der knapp die Hälfte aller Betroffenen leben.

Itzehoe | Die Zahl der akuten Corona-Infektionen ist im Kreis Steinburg weiter gesunken. Derzeit gelten 33 Personen als positiv, teilt das Gesundheitsamt in Itzehoe mit. Am Sonntag hatte diese Zahl noch bei über 50 gelegen. Allerdings verzeichnet die Behörde immer noch vereinzelt Neuinfektionen. Am Montag gab es zwei neue Fälle, am Dienstag vier. Weiterlesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.