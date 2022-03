Gesundheitsamt Itzehoe : Corona-Fallzahlen im Kreis Steinburg weiter „stabil hoch“

Stabile Infektionslage auf hohem Niveau: Weiterhin verzeichnet das Gesundheitsamt in Itzehoe knapp 1300 Corona-Neuinfektionen pro Woche. Im Klinikum Itzehoe bleibt die Zahl der Covid-Patienten überschaubar.

Itzehoe | In ganz Deutschland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen wieder an. Im Kreis Steinburg bleibt die Lage dagegen derzeit stabil. Dies aber weiter auf hohem Niveau. Im Wochenvergleich registrierte das Gesundheitsamt in Itzehoe in der ersten Märzwoche 1294 neue Infektionen. Im Klinikum Itzehoe werden 27 Menschen mit einem pos...

