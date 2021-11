Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet 33 neue Corona-Infektionen

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Steinburg steigt weiter. 365 Menschen sind derzeit positiv. Die Zahl der Todesfälle mit Verbindung zum Coronavirus bleibt stabil.

Itzehoe | Die Zahl aller bestätigten Corona-Infektionen im Kreis Steinburg seit Beginn der Pandemie nähert sich der Marke von 3500: Am Freitag, 26. November, meldet das Gesundheitsamt in Itzehoe 33 Neuinfektionen gegenüber dem Vortag. 3496 wurden nun insgesamt als bestätigte Fälle erfasst. 365 sind akut infiziert. Weiterlesen: So ist die Corona-Lage im Kreis...

