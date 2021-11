Gesundheitsamt Itzehoe : Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Steinburg auf neuem Höchststand

Die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Steinburg steigt weiter. 332 Menschen sind derzeit positiv. Die Zahl der Todesfälle mit Verbindung zum Coronavirus bleibt stabil.

Itzehoe | Das Gesundheitsamt in Itzehoe meldet auch am Donnerstag (25. November) neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinburg. Gegenüber Mittwoch gibt es 27 neue Infektionen. 332 Menschen gelten derzeit als akut infiziert. Weiterlesen: So ist die Corona-Lage im Kreis Steinburg Das ist ein neuer Rekord, der die bisher höchsten Werte u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.