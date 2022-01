Gesundheitsamt Itzehoe : Zahl der akuten Corona-Infektionen im Kreis Steinburg sinkt leicht

Obwohl auch am Mittwoch wieder 97 Neuinfektionen im Kreis Steinburg registriert wurden, sinkt die Zahl der akuten Infektionen auf gut 800, weil gleichzeitig viele Menschen genesen sind.

Itzehoe | Trotz 91 Neuinfektionen gegenüber Dienstag ist die Zahl der akuten Corona-Infektionen im Kreis Steinburg am Mittwoch leicht gesunken. Das geht aus aktuellen Zahlen des Gesundheitsamts in Itzehoe hervor. Demnach sind nun 818 Personen akut positiv. Am Dienstag waren es 844. Weiterlesen: Corona-Zahlen steigen vor allem in Itzehoe und Kellinghusen rasa...

