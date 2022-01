Gesundheitsamt Itzehoe : 127 Corona-Neuinfektionen im Kreis Steinburg

Obwohl auch am Freitag wieder sehr viele Neuinfektionen im Kreis Steinburg registriert wurden, sinkt die Zahl der akuten Infektionen wieder unter 600, weil gleichzeitig viele Menschen genesen.

Itzehoe | Mit 127 Neuinfektionen am Freitag (7. Januar) hat das Gesundheitsamt in Itzehoe erneut einen Rekordwert registriert. Gleichzeitig entspannt sich die Lage bei den akuten Infektionen aber etwas: Sie sinken von 716 am Donnerstag auf nun 596, weil die Zahl der neu genesenen Menschen die der Neuinfektionen deutlich übersteigt. Weiterlesen: So ist die Co...

