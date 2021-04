Covid-19 im Kreis Steinburg : Gesundheitsamt Itzehoe meldet wieder steigende Corona-Fallzahlen

Die Einschränkungen für den Einzelhandel wurden um eine Woche verlängert.

Itzehoe | Nach einem langsameren Anstieg der Corona-Fälle im Kreis Steinburg an und nach Ostern gibt es nun wieder eine steilere Kurve: Das Gesundheitsamt Itzehoe meldet am Mittwoch (7. April) 22 neue Infektionen – doppelt so viele wie am Vortag. Weiterlesen: Impfstart in Steinburger Arztpraxen „Bei den neuen Positivfällen handelt es sich überwiegend um P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.