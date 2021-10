Covid-19 im Kreis Steinburg : Weitere Corona-Fälle in Pflegeeinrichtung im Amt Kellinghusen

Die Zahl der akuten Infektionen im Kreis Steinburg steigt erstmals seit längerem wieder auf mehr als 50. Fast die Hälfte der Betroffenen ist vollständig geimpft.

Itzehoe | Auch am Mittwoch (6. Oktober) ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Steinburg gestiegen. Gegenüber dem Vortag meldet das Gesundheitsamt in Itzehoe 14 zusätzliche bestätigte Infektionen. „Die neuen positiven Fälle sind auf einige Einzelfälle im privaten Bereich und mehrere Fälle in einer Pflegeeinrichtung zurückzuführen“, erklärt Sonja Wilke,...

