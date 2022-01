Gesundheitsamt Itzehoe : 179 neue Corona-Infektionen im Kreis Steinburg

Die Zahl aller bestätigten Infektionen im Kreis hat die Marke von 6000 überschritten.

Itzehoe | Um weitere 179 bestätigte Infektionen ist die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Steinburg am Donnerstag gestiegen. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsamts in Itzehoe hervor. Die Zahl der akuten Fälle liegt nun bei 963. Am Mittwoch war diese Zahl kurzzeitig gefallen, weil mehr Menschen als genesen registriert wurden als neue Infektionen dazukamen. Weit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.