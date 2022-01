Gesundheitsamt Itzehoe : 107 Corona-Neuinfektionen im Kreis Steinburg

Nach einem kurzzeitigen Rückgang am Mittwoch steigt auch die Zahl der akuten Infektionen wieder auf einen Rekordwert von 925.

Itzehoe | 925 akute Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt in Itzehoe am Donnerstag, 13. Januar. 107 neue Infektionen verzeichnete die Behörde gegenüber dem Vortag. Weiterlesen: Corona-Zahlen steigen vor allem in Itzehoe und Kellinghusen rasant Die Zahl alle bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie steigt auf 5337. Davon gelten 4360 Menschen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.