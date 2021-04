Corona im Kreis Steinburg : Inzidenz über 100: Was nun auf den Kreis Steinburg zukommen könnte

Die Inzidenz lag am Freitagabend bei 106,9. Falls der Wert über 100 bleibt, greift die Notbremse frühestens ab Mittwoch.

Schenefeld | In den vergangenen Tagen lag der Inzidenz-Wert im Kreis Steinburg knapp unter der wichtigen 100er-Marke. Doch am Freitag (23. April) hat er diese Grenze zum ersten Mal überschritten. Die Landesmeldestelle veröffentlichte am Abend einen Wert von 106,9 – der Spitzenwert in Schleswig-Holstein. Die benachbarten Kreise Pinneberg und Steinburg liegen bei 10...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.