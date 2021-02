Hoffnung in der Pandemie : Kein neuer Corona-Fall im Kreis Dithmarschen

Die Lage scheint sich im Kreis Dithmarschen zu entspannen. Der Inzidenzwert beträgt 24,78.

Heide | Leises Aufatmen im Kreis Dithmarschen: Das Gesundheitsamt des Kreises hat am Montag keinen neuen positiven Corona-Fall gemeldet. Aktuell sind 82 aktive Positivfälle zu verzeichnen; 16 weniger als am Vortag. Drei Personen werden klinisch behandelt, 79 be...

