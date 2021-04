Neue Teststationen : Corona-Tests jetzt auch in Horst und Hohenfelde

Im Vereinshaus „Op de Host“ in Horst und im ehemaligen Pastorat in Hohenfelde sind Testmöglichkeiten geschaffen worden.

Horst/Hohenfelde | Ab sofort werden in Horst weitere Termine für einen Corona-Test angeboten. Wie die Apothekerin Barbara Fisser mitteilt, besteht jetzt dreimal in der Woche im Vereinshaus „Op de Host“, Schulstraße 1b, die Möglichkeit, den Test durchzuführen. Ergebnis per Email Getestet wird dienstags von 11 bis 13 Uhr, mittwochs von 17 bis 19 Uhr und freitags von...

