Corona-Protest am Marktplatz : „Abendspaziergang“ auch in Glückstadt

Etwa 120 Teilnehmer haben sich an einer Veranstaltung in Glückstadt beteiligt. Vergleichbare Spaziergänge soll es ab jetzt wöchentlich geben.

Glückstadt | Landesweit gibt derzeit sogenannte „Abendspaziergänge“, die sich gegen die derzeitige Entwicklung in der Corona-Pandemie richten. Auch in Glückstadt haben sich am frühen Mittwochabend (22. Dezember) rund 120 Personen zu einen „Spaziergang“ getroffen, der auf dem Marktplatz begann. Darunter waren auch einige Kinder. Mehr zum Thema: „Abendspaziergang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.