Corona im Kreis Steinburg : Offene Impfsprechstunden in Itzehoe und Horst am 15. und 18. Oktober

Wer sich impfen lassen möchte, kann am Freitag zum Klinikum Itzehoe kommen oder am Montag zum Amtsgebäude des Amtes Horst-Herzhorn.

Itzehoe / Horst | Um die Arztpraxen im Land bei den Corona-Schutzimpfungen zu entlasten, bieten mobile Impfteams derzeit offene Impfsprechstunden an. Interessierte können sich dort ohne Anmeldung für die Erst- und Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus einfinden. Die nächsten Termine im Kreis Steinburg sind am 15. Oktober in Itzehoe und am 18. Oktober in Horst. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.