Corona-Protest : Plakate im Feierabendverkehr an der B206

Zwei Männer demonstrieren mit Plakaten an der B206 in Mühlenbarbek gegen Corona-Maßnahmen. Einer von ihnen glaubt, dass Bill Gates die Bevölkerung dezimieren will.

Mühlenbarbek | Seit zwei Stunden stehen die beiden Männer am Freitagnachmittag an der Bundesstraße 206, eine Stunde lang wollen sie noch bleiben. Der eine trägt ein Plakat, auf dem steht: „Kinder impfen? Es reicht!“ Sein Freund hält ein Schild hoch: „Einkaufen nur mit Test? Es reicht!“ Weitere Plakate mit ähnlichen Inhalten stehen auf dem Bürgersteig in Mühlenbarbek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.