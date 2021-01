Covid-19 im Kreis Steinburg : Corona: Maskenpflicht in Itzehoe, Glückstadt und Wilster verlängert

An Bahnhöfen und Busbahnhöfen bleibt die aktuelle Regelung bestehen. In Glückstadt wird sie am Hafen erweitert.

Itzehoe / Glückstadt / Wilster | In Teilen des Kreise Steinburg müssen Fußgänger auch weiter im Freien eine Mund-Nasenbedeckung tragen. Wie der Kreis Steinburg am Freitag (29. Januar) mitteilt, wird die bestehende Maskenpflicht bis zum 14. Februar verlängert. Öffentlicher Nahverkehr...

