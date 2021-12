Mit Karte: Covid-Lage in Steinburg : Mehr Corona-Infektionen in Itzehoe und den umliegenden Ämtern

Das Gesundheitsamt in Itzehoe meldet am Dienstag 46 Neuinfektionen. Im Wochenvergleich stagniert die Zahl der akuten Infektionen. Es gibt aber Veränderungen bei der Verteilung in den Städten und Ämtern.

Itzehoe | Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Steinburg stagniert auf vergleichsweise hohem Niveau. Nachdem über das Wochenende etwas weniger Neuinfektionen gemeldet wurden, verzeichnet das Gesundheitsamt in Itzehoe am Dienstag (7. Dezember) wieder 46 Neuinfektionen. Die Zahl der akuten Infektionen steigt wieder deutlich auf nun 310 Personen gegenüber 264 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.