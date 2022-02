Befreiung von Corona-Impfung : So einfach bekam unser Reporter ein Gefälligkeits-Attest vom Arzt

Reporter Bastian Fröhlig recherchierte verdeckt – und hatte die Corona-Impfbefreiung schnell in den Händen. Hausarzt Jürgen Kania aus Hohenlockstedt äußerte sich auf Nachfragen von shz.de nicht zu seinem Vorgehen.

Hohenlockstedt | Die langen Warteschlangen vor der Praxis von Hausarzt Jürgen Kania in Hohenlockstedt sind auffällig. Mehrfach melden sich in den vergangenen Wochen Leser in unserer Redaktion und äußern die gleiche Vermutung: Der große Andrang könnte ihrer Meinung nach damit zusammenhängen, dass in der Praxis relativ einfach Atteste ausgestellt werden, die medizinisch...

