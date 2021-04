Verstoß gegen Corona-Regeln : Glückstädter Polizei löst Treffen von Jugendlichen auf

Fünf junge Leute saßen in gemütlicher Runde auf dem Sofa zusammen. Dafür kassierten alle Betroffenen eine Anzeige.

Glückstadt | Die Polizei ist Donnerstagabend um 20:50 Uhr einem Hinweis nachgegangen, wonach sich in einer Wohnung in Glückstadt-Nord mehr Personen, als in Corona-Zeiten erlaubt, aufhalten sollen. Jugendliche angezeigt Wie die Beamten berichten, wurde bei der Überprüfung fünf in gemütlicher Runde auf dem Sofa sitzende Jugendliche sowie Heranwachsende im Alte...

