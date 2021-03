Coronalockerung : Gärtnerei: Igor Neer darf wieder verkaufen

Wieder offene Türen in der Gärtnerei Neer.

Blomesche Wildnis/Glückstadt | Das Gelb der Stiefmütterchen leuchtet. Igor Neer steht in einem Meer von Blumen. „Alle selbst gezogen“, sagt der 33-Jährige und erfreut sich an der Farbenpracht, die den Frühling verheißt. „Wir kaufen nur ganz wenige Pflanzen zu“, ist er stolz auf die Eigenproduktion in dem Familienbetrieb an der Chaussee in der Blomeschen Wildnis. „Es ist schön, unab...

