Kostenlose Schnelltests : Zusätzliche Coronatest-Zeiten im Kreis Steinburg am Donnerstag vor Ostern

In den Testzentren im Kreis werden am Donnerstag mehr Zeiten angeboten. Sonnabend wird nur in Itzehoe getestet.

Glückstadt/Itzehoe/Wilster | In den Corona-Testzentren im Kreis Steinburg gibt es am Gründonnerstag (1. April) zusätzliche Zeiten, um die Gefahr einzudämmen, dass Familien und Freunde, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit über Ostern vermehrt treffen werden, zu schützen. Das erklärt Apothekerin Barbara Fisser. Sie ist gemeinsam mit vier weiteren Kollegen in Itzehoe zuständig für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.